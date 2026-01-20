国際卓球連盟（ITTF）は19日、2026年第4週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には5選手 男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が前週から変動なく、5位で日本勢トップをキープ。ランキング上位トップ10は変動なく、1位・王楚欽（中国）、2位・林詩棟（中国）、3位・カルデラノ（ブラジル）となっている。松島輝空（木下グループ）も8位をキープ。続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は19位、