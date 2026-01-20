20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ142557 -10.4 47600 ２. 純銀信託 2204518.9 45680 ３. 野村日経平均 20715 5.7 55070 ４. 純金信託 1888817.6 22930