20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数188、値下がり銘柄数381と、値下がりが優勢だった。 個別では中村超硬、ＧＲＣＳがストップ高。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、アスタリスク、ＴＯＲＩＣＯは一時ストップ高と値を飛ばした。エムビーエス、トライアルホールディングス、ニッソウ、グリーンモンスター、博展など25銘柄は昨年来高値を更新。クックビズ、ベースフ