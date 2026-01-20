いわゆる春闘を前に、経団連は、会員企業などに示す賃上げの指針を公表しました。賃金の底上げである「ベースアップ」の検討を標準とするよう、呼びかけました。経団連長澤副会長「経済を良くしていこうということで 、そのベースとなる賃上げしていかなきゃいけない。経営者の皆さんにはまずはベースアップをベースとして、スタンダードとしてスタートしてください」経団連は、企業に示す賃金などに関する指針で、社員の基本給