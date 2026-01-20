プロ野球１２球団の監督会議が２０日、都内のホテルで行われ、集合写真撮影も行われた。昨季の日本一球団・ソフトバンクの小久保監督、セ・リーグを制した阪神・藤川監督をセンターにし、ズラリと１、２軍監督が並んだ。例年通り日本ハムの新庄監督が独特の雰囲気をかもし出しており、新監督もやや緊張した面持ちだ。２軍監督も参加しており、日本ハム稲葉２軍監督、ロッテ・福浦監督など現役時代の実績十分な指揮官も並んだ。