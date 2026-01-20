新潟県聖籠町の空き家の地中から新潟市の無職小杉英雄さん＝当時（78）＝の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄などの罪に問われた住所不定、無職小山大輔被告（34）は20日、新潟地裁（小林謙介裁判長）の裁判員裁判初公判で起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、小杉さん方の改装工事を請け負い、工期を巡りトラブルになったとし「作業で持ち込んだロープで数分間、首を絞めて殺した」と指摘した。知人から借りて使用し