大相撲の元横綱、白鵬翔さんが２０日、都内で第１６回となる国際相撲大会「白鵬杯」（２月７、８日・トヨタアリーナ東京）の会見を行った。会見後に取材に応じ、かつての弟子が大量に改名したことについて、伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から断りの連絡があったことを明かした。初場所から伯桜鵬が伯乃富士に変わるなど、旧宮城野部屋力士８人が「富士」のつく四股名に改名。白鵬さんは「縦社会ですから。教える方も大変なん