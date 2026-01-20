女優の米倉涼子（５０）が麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されていたと報じられた。２０日、ＦＮＮプライムオンラインなどが伝えた。関係者によると、昨年夏に米倉の都内自宅に関東信越厚生局麻薬取締部、通称「マトリ」が家宅捜索を行った。その際、薬物のようなものが押収され、鑑定の結果、違法なものであることが判明したという。米倉は自宅で交際相手とみられるアルゼンチン国籍のダンサーと同居。マトリは共同所持