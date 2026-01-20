かつてマイケル・ジャクソンが愛したチンパンジーのバブルスは今年４月で４３歳になり、米フロリダ州にある類人猿保護センターで今も元気に過ごしていることが分かった。米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が１９日伝えた。６月に公開予定のマイケルの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」でもバブルスとの親子のような関係が描かれているという。同サイトによると、バブルスはエンターテイメント業界を離れ、マ