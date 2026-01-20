◆大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）東幕下２８枚目・矢後（押尾川）が西３３枚目・肥後ノ海（木瀬）を押し出して３勝２敗。３場所ぶりの勝ち越しに王手をかけた。相手の激しい動きにも足を送って、最後は両手を伸ばして土俵の外に押し出した。「体が良く動いてくれました。引く動きがなかった？前に出ようという気持ちで土俵に上がりましたから」と振り返った。師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）によると「