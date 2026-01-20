４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が１９日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に出演。日曜劇場「リブート」（後９時）の主題歌「Ａｇａｉｎ」を披露し、ピアノを演奏する男性に注目が集まった。２００４年４月期「オレンジデイズ」の「Ｓｉｇｎ」以来、約２２年ぶりとなる「日曜劇場」の主題歌。「Ａｇａｉｎ」はスピード感に加え、緊張感、憂い、希望をバンドサウンドで表現した一曲だ。テレビ初披露となっ