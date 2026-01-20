推し本への電子投票を募る 高松市図書館ではヤングアダルト世代（13～19歳）の読書活動を推進するため、この世代にお勧めの本を集めたコーナーの設置などを行っています。 図書館を利用している中学生や高校生に「読んでみたい」「借りてみたい」と思った本、「推しの本」の電子投票を募っています。QRコードからアクセスすると「部活動にまつわる本」「進路・勉強に役立つ本」など6つのジャンル