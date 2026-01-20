岡山後楽園の恒例行事「芝焼き」 岡山に春を呼ぶ恒例の行事、岡山後楽園の「芝焼き」。2026年は2月4日（水）午後1時から3時ごろにかけて行われます。 芝焼きは、病害虫を駆除するとともに、新しい芽がきれいに出そろうようにするのが目的で、毎年この時期に行われます。 鶴鳴館の前から作業員がたいまつで火をつけていくと、約1.8haの芝が「黒いじゅうたん」に変わっていきます。 真っ黒な芝に覆われた庭園が楽しめる