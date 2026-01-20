北京市北京経済技術開発区で開催された２０２５世界ロボット大会中に、ロボットメーカー杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の展示ブースでロボットボクシングを見る来場者。（２０２５年８月１１日撮影、北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京1月20日】中国の長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）では春節（旧正月、今年は2月17日）が次第に近づき、文化の力で経済と社会の発展を後押しする動きが加速してい