スペインで高速列車同士が衝突した事故で、事故当時、双方の列車は時速200キロ以上で走行していたことがわかりました。死者は少なくとも40人となりました。【映像】衝突事故現場の様子スペイン南部コルドバ近郊で18日、高速列車が線路の分岐点付近で脱線し、反対方向から走ってきた別の高速列車と衝突しました。この事故での死者は少なくとも40人となり、重軽傷者も150人以上にのぼっています。鉄道会社の社長は、事故当時、