人気ゲームシリーズ「ポケットモンスター」に登場する「カセキポケモン」と実際の古生物の骨格を見比べて、古生物学を楽しく学ぶ企画展「ポケモン化石博物館」が津市の三重県総合博物館で開かれている。２０２１年から全国各地で開催され、１５回目の今回が国内最後の開催となる見通し。カセキポケモンは、ゲーム内の「カセキ」から復元されたポケモン。企画展は化石や骨格標本と似ているカセキポケモンの模型などを展示し、