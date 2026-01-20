20日午前、群馬県前橋市で土手の下草の火災から燃え広がり住宅など6棟が焼けました。警察や消防によりますと、20日午前10時半ごろ、前橋市で「土手の下草が燃えている」と目撃者から119番通報がありました。火は土手から近くの住宅や倉庫など6棟に燃え広がり、消防車など19台が出動し、午後1時半ごろほぼ消し止められました。ケガ人や逃げ遅れた人は確認されていません。前橋市では20日、強風注意報と乾燥注意報が発表されていて、