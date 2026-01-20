大雪の影響で、秋田－盛岡（岩手）間で運転を見合わせていた秋田新幹線が午後3時ごろ運転を再開しました。JR東日本秋田支社によりますと、田沢湖線の下りの回送列車が田沢湖－赤渕（岩手）間で、線路上の雪のため動けなくなり、除雪作業が行われました。この影響で、上りの始発が運休に、その後、秋田－盛岡間で上り下りあわせて16本が区間運休になりました。