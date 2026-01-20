NEXCO中日本は、大雪が予想されることから、高速道路の予防的通行止めを実施する可能性があることを明らかにしました。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション あすから週末にかけて、この冬最も長い寒波が日本列島に襲来する見込みです。これを受けてNEXCO中日本は、雪が予想されている地域の高速道路などについて、事前に“予防的通行止め”を行う可