コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム「実況パワフルプロ野球」とアニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションを開始した。 【画像】「ハイキュー!!」がパワプロの頭身になった姿が分かるスクリーンショット 今回のコラボでは、アニメ「ハイキュー!!」に登場する主人公の「日向翔陽」をはじめ、「影山飛雄」・「月島蛍」・「黒尾鉄朗」・「孤爪研磨」がコラボイベキャラ