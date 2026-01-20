日本高等学校野球連盟は、１月１６日、第９８回選抜高等学校野球大会の第２回運営委員会を開催。今年度の出場校を決定する上で対象となる各地区の２１世紀枠候補校９校と、各都道府県連盟の推薦校１３３校を承認しました。今大会に出場するのは３２校。２１世紀枠２校と一般推薦枠で北海道１、東北３、関東４、東京１、関東・東京１、北信越２、東海３、近畿６、中国２、四国２、九州５の３０校。果たして、１月３０日（金）