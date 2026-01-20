言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的な名詞から、知っているとかっこいい少し高度な表現までをミックスしました。頭をフル回転させて考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□もうしゃ□□□□いじょそう□□せんヒント：何かを激しく奪い合うシーンを思い浮かべると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：だつ正解は「だ