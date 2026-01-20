大阪市西淀川区の住宅の浴槽から男性の遺体が見つかった事件。遺体は全裸だったことが分かりました。１月１９日午前１０時ごろ、大阪市西淀川区中島の住宅で「新聞がたまっていて心配なので確認してほしい」と近隣住民から交番に申告があり、警察官が現場を確認したところ、この住宅の１階にある浴室の浴槽内で男性の遺体が見つかりました。浴槽は蓋がされた状態で、蓋の上に家財道具が載せられていました。その後の警察へ