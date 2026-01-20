昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるような、こだわりたっぷりの逸品に注目。All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、秋田県らしさを感じる「秋田県のお土産」ランキングの結果