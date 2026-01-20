「カルピス 特撰バター ふわゆきチーズプラス」アサヒ飲料の子会社で、乳製品の製造販売を手掛けるカルピスは、ムースタイプのこだわりのデザート「カルピス 特撰バター ふわゆきチーズプラス」を、カルピス 特撰バターplus ONLINE SHOP限定、数量・期間限定で1月22日から発売する。「カルピス 特撰バター ふわゆきチーズプラス」は、山田乳業株とのコラボレーションで開発した。蔵王山麓で生産される生乳と蔵王高原産のナチュラル