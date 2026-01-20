阪神の山田修也内野手（20）と百崎蒼生内野手（20）が20日、西宮市の球団事務所で行われた20歳記念品贈呈式に参加した。山田は「また一つ大人になった実感と、これからもっと頑張っていきたいと気が引き締まる日になった」と話し、百崎は「こないだ地元の熊本の成人式にも出て、友だちから声もかけてもらってまた頑張ろうと思いました」と、それぞれ3年目の今季にプロ初出場からの飛躍を誓った。記念品をプレゼントした粟井