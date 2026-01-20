ＮＴＴデータ関西（大阪市）は、複数の金融機関に対する相続手続きを、オンラインで一括申請できる業界初のサービスを４月に始めると発表した。故人の預金口座がある複数の銀行へ、申請のため足を運ぶ手間が省ける。当面はふくおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）傘下の４行で導入し、利用する金融機関を拡大していく。新サービスの名称は「ＴＳＵＧＩ＋（つぎたす）」。オンラインで故人の情報や遺言書の有無などを入力する。