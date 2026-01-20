本人の手書きが義務づけられている「遺言」について、パソコンなどでの作成を容認する要綱案が法制審議会の部会で取りまとめられました。自分で遺言を作成する場合、全文を手書きで作成して押印する必要があり、負担の大きさなどから見直しを求める声が上がっていました。これを受けて、遺言制度の見直しを議論してきた法制審議会の部会は20日、パソコンやスマートフォンなどで作成したものを容認する要綱案を取りまとめました。た