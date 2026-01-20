マルサンアイは、豆乳生まれのスプレッド「豆乳ソフト とろけるバター風味150g」を、2026年3月2日から全国で発売する。乳原料を使用しないプラントベースでありながら、バターのようなコクと風味を楽しめる点が特徴だ。内容量は150g、希望小売価格はオープン、賞味期間は180日。【画像を見る】「豆乳ソフト とろけるバター風味150g」の商品画像、フィナンシェやマドレーヌなどの調理例の画像を見る近年、健康志向の高まりやサステ