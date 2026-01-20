ロッテは1月27日、たっぷりのホイップクリームをおもちで包んだ生菓子タイプのクリーム大福『生雪見だいふく』を発売する。全国のスーパーマーケット･ドラッグストアで取り扱う。【すべての画像はこちら】ふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いおもちで包んだ生菓子タイプの「雪見だいふく」◆『生雪見だいふく』価格:2個入り、想定小売価格税込200円前後消費期限:5日間2025年1月に発売した際には大きな反響があり、すぐに完売し