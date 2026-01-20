阪神・百崎蒼生内野手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で行われた「２０歳記念品贈呈式」に山田と出席した。粟井球団社長から「２人がそれぞれの役割を果たせるようにしっかり準備して出てきてほしい」と言葉をかけられ、記念品が贈呈された。１１日には地元熊本で「二十歳を祝う集い」に参加し、「成人式に出て色々な友達から声をもらって、また頑張ろうと思いました」と気合が入る。藤川監督から、宜野座組でのキャン