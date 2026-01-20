阪神・山田脩也内野手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で行われた「２０歳記念品贈呈式」に百崎と出席した。粟井球団社長から「連覇には君たちの力が絶対必要」と言葉をかけられ、記念品が贈呈された。山田は「また１つ大人になったなっていう実感と、これからもっと頑張っていきたいなという風に気が引き締まる日になった」と振り返った。２５年も１軍出場はなく、ウエスタン・リーグで打率１割９分８厘、３本塁打、３