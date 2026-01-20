親鳥チャーシュー・豚ばらチャーシュー（日山精肉店） 岡山県内の食材などを使って、新たに開発された岡山県西部の「新土産」の販売が19日、JR岡山駅で始まりました。 販売が始まった商品は、デニム雑貨「KURASHI＋kiDENIMPRODUCTS（アイムスIMSco.,ltd.）」、クラフトリキュール「リキュールホイダクラフトカクテルセット（HOIDACRAFT)」、香ばしいくるみと濃厚キャラメ