巨人の阿部慎之助監督（４６）が２０日、都内のホテルで行われたプロ野球１２球団監督会議に出席した。細かいルールなどさまざまな議題について、審判団も会議に入り、各監督が意見を述べて議論した。その中でタイブレークについての議論が特に活発に行われたという。同点の場合に無死二塁や無死一、二塁など走者ありから始めるもので、２軍公式戦では昨年からすでに試験導入されているが、１軍でも来季以降の導入の可能性