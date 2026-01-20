農林水産省が価格の高騰を防ぐために続けてきたコメの転売を禁止する措置を解除する方針であることがわかりました。農林水産省は、コメの品薄や価格高騰を防ぐため、去年6月からスーパーやインターネットで買ったコメを購入価格よりも高く転売することを政令で禁止しています。関係者によりますと、農水省はこの措置をあさって（22日）の午前0時に解除する方針だということです。去年産のコメが出回ったことで民間の在庫量が増えて