2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。娘たちのリクエストでチーズフォンデュを楽しむ、仲むつまじい親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「幸せが溢れてる」2人の娘たちと“チーズフォンデュ”を堪能する柳原可奈子投稿では「次女から『チーズフォンデュしたい』とリクエスト」と書き出し、「どうやらお友達から教えてもらったみたい!!」と説明。チーズ好きの長女もウ