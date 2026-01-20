櫻坂46の松田里奈さんが、「櫻坂46・松田里奈１st写真集『 まつりの時間』」の刊行を記念し、会見に登壇しました。 【写真を見る】【 櫻坂46・松田里奈 】初写真集発売会見で「羊さん達を気まずくさせちゃった」モノマネ披露で撮影の合間に遭った災難を告白「リアルな家の鍵が無くなってしまって…」記念すべき初写真集の撮影は、ニュージーランドのオークランドとロトルアで行われました。大自然のなかでバーベキュ