ブライトンに所属する三笘薫選手が20日、プレミアリーグ第22節ボーンマス戦に出場。日本人3人目となる同リーグ100試合出場を達成しました。三笘選手はこの試合で左ウイングとして先発。チームは前半32分にPKを献上し先制されますが、後半アディショナルタイムの46分にチャランポス・コストウラス選手のオーバーヘッド弾が決まり、土壇場で引き分けに持ち込みました。三笘選手が左サイドの高い位置で起点となり、同サイドにいたオリ