ブルペンで投球練習するカブス・今永＝高知市米大リーグ、カブスの今永昇太投手が20日、高知市で練習を公開し、メジャー3年目に向け「唯一無二の存在にならないといけない。頼られる選手になりたい」と抱負を語った。昨季は初のポストシーズンで2試合に投げたものの、計3本塁打を浴びる苦い結果に終わり「このままでは駄目。心も体も強化しないと」と危機感を口にした。昨年は5月に左脚を負傷して以降「体の左右でゆがみがあっ