「ねこが乗ってきて顔を埋めて寝た」【写真】スヤァ…顔をうずめ、寝落ちした猫さんママさんの上に乗って撫でてもらっているうちにそのまま寝入ってしまう猫さんの動画が「X」で人気を集めました。ママさんのお腹に顔を埋め、クリームパンのような前足をぎゅっ、とその腰にまきつけて眠る姿はまるで小さな子どものようです。動画を投稿したのは「あんこともなか 充電ねこ」（@cat_anko3）さん（以下、飼い主さん）です。その愛