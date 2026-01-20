私はナツミ。夫と娘のアカリ（5才）と暮らしています。最近、夫の姉・ミサコさんが近くのスーパーでパートを始めました。ミサコさんは明るくて世話好きな性格です。毎日のように「今日は卵が特売だよ」「鶏むね肉が安いから買っておいたよ」などとLINEが届くようになりました。けれど自分で買い物に行きたい私にとっては、ペースを崩されてありがた迷惑でしかありません。そんなある日のこと。幼稚園から帰ってきた娘が熱を出して