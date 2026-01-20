プロ野球の12球団監督会議が20日、東京都内で開かれた。西武の西口文也監督（53）は「勝率やゲーム差など、どうやって戦っていくかというところの新たな変更点の話はうかがいました」と話した。クライマックスシリーズのアドバンテージに関連する勝率については「やはり（レギュラーシーズンを）やる以上は気にせずに、1番を目指していくものなので。まずは1番上の勝率を目指していきます。当然、いざという時には考えるとは思