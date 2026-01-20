¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê?¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë?¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢11Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î?ÁÇ´é?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Õ¤ß¤Î 'favorite song'Bhind The Scene Photos¡×¤ÈÅº¤¨¡¢MV»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï?¤Õ¤ß¤Î?¡£Éô²°¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÂç¤­¤Ê¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Õ¤ß¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°