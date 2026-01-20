1月20日朝、静岡県長泉町の丁字路で、横断歩道を渡っていた女性とぶつかり、けがをさせた疑いで、会社員の男が現行犯逮捕されました。 1月20日午前7時半頃、静岡県長泉町の丁字路交差点でトラックが右折する際、横断歩道を渡っていた近くに住む会社員の女性（54）とぶつかりました。 女性は、意識不明の重体で病院に運ばれましたが、その後回復し、軽傷ということです。 警察は、過失運転傷害の疑いで静岡県三島市中田町に住む