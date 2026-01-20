日本ゴルフ協会（JGA）は20日、2028年度の「日本オープン」開催コースを、三重県伊賀市の阿山カンツリー倶楽部に決定したと発表した。同コースでの日本オープン開催は、これが初めてとなる。≪写真≫一体なぜ？日本OP覇者のパターが年代物だった阿山カンツリー倶楽部は1992年に開場。“水の魔術師”とも称される設計家・小林光昭氏が手がけた18ホールは、大小8つの池を配したレイアウトが特徴で、フェアウェイと水面が同じレベル