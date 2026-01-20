NHKの音楽番組『The Covers』の29日放送回は「カバーズ・スペシャル」として、デビュー40周年を迎える徳永英明（※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を迎え、「80年代を彩る歌姫」の名曲を特集する。【番組カット】素敵な表情！徳永英明とMAZZEL・KAIRYUの2ショット番組では、1986年に「レイニー ブルー」でデビュー以来、数々のヒットナンバーを放つとともに、時代に刻まれる名曲を歌い継いできた徳永