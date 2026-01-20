アメリカのトランプ大統領は、自身が提案した「平和評議会」のメンバーにロシアのプーチン大統領を招待したと明らかにしました。トランプ大統領は世界の紛争解決を目的とする国際機関「平和評議会」の発足を提案していて、アメリカメディアは常任参加を望む国には最低10億ドル＝およそ1600億円の拠出を求めると報じています。この平和評議会についてトランプ氏は19日、メンバーにロシアのプーチン大統領を招待した事を明らかにしま