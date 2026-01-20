文化放送『田村淳のNewsCLUB』（毎週土曜正午）では、2月7日、14日、21日の放送において、最新のAI技術を活用した音声放送および動画配信を実施。EmbodyMeが開発するAIアバター映像生成サービス「DigiSelf」の技術を活用し、パーソナリティーを務める田村淳の声を再現した「AI音声」によるニュース読み上げに加え、不在の砂山圭大郎アナ本人を再現した「AIアバター」が動画に登場する。【写真】「サウナ気持ちよさそう」田村淳