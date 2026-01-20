ジャズシンガーの綾戸智恵（68）が19日、自身のインスタグラムを更新。ビーフシチューがメインの手作りごはんを披露した。【写真】「美味しそうですね」“健康を意識した”手作りビーフシチューが並ぶ食卓ショット披露の綾戸智恵綾戸は「ビーフシチューと洋風茶碗蒸しとキャベツサラダトマトドレッシングとパン」とこの日のメニューを紹介し、彩り鮮やかな食卓の写真をアップ。「ほろほろで美味しい」というビーフシチューに