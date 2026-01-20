「GENERATIONS」元メンバーの関口メンディー（34）が、18日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。今後の目標について語った。メンディーは24年6月に「LDH」を退所し、独立して個人で活動することを発表。満島真之介が「グループでやってきたけど、今1人でアーティストとしてやり始めてどうなの？どこに向かって行くんだろうってめっちゃ気になってるんだよね」と尋ねた。